Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan, Avrupa Ligi ve Süper Kupa’ya katılım için hedeflediği lig üçüncülüğüne bir adım daha yaklaşan Beşiktaş’ın bugünkü rakibi, haftalar önce küme düşen Adana Demir. Mavi-lacivertliler, ilk yarıda Be- şiktaş’ı 2-1 yendi. Geçen sezon da Adana’da 4-2 yenilen Kartal, evinde 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş’ta sakat ve cezalı 6 futbolcu var. Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakat. Mert Günok da sarı kart cezalısı. Ersin, Immobile, Semih ve tedavisi süren Emirhan kart sınırında.