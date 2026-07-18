Transferlerini peş peşe açıklayan Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mohamed Salah için harekete geçmişti.

Trossard'ın imza töreninde taraftarın yönetime transfer edilmesi için çağrıda bulunduğu Mısırlı yıldız ile anlaşma aşamasına gelindi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim, mali konularda el sıkıştığı Mısırlı yıldızın transferini resmiyete dökmek ve imzaları atmak için yarın ya da pazartesi günü Salah ile yurt dışında bir araya gelecek.

Atina’da tatilde bulunan yıldız oyuncunun ülkesine dönmesi bekleniyor. Tatil dönüşünde Beşiktaş yönetimi Salah'ı resmen renklerine bağlayacak.