BEŞIKTAŞ, dünya yıldızı Mohamed Salah transferinde artık sona yaklaştı. Siyah-beyazlılarda ufak detaylar dışında tüm hazırlıklar tamamlanırken, Başkan Serdal Adalı ve yönetim, Salah’ın gelişi için resmi adımları en geç çarşamba ya da perşembe günü atmayı planlıyor. Mısırlı yıldızın gelişiyle birlikte Kartal Yuvası mağazalarında forma satışlarının patlaması da bekleniyor.

MALİYETİNİ ÇIKARACAK!

KULÜP, sadece Salah için 200 bin forma hedefi koydu. Bu rakam, transfer maliyetini büyük ölçüde karşılayabilecek seviyede. Formalar şu anda 6 bin 99 TL’den satışta ve taraftarın ilgisi şimdiden kulübün kasasına ciddi katkı sağlayacak gibi görünüyor. Özel Salah ürünleri, yeni sponsorluklar ve reklamlardan elde edilecek ekstra gelirler ile kombine, loca satışlarında da patlama yaşanacak. Böylece rekor artışla gelirler uçuşa geçecek!