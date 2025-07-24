UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk eden Beşiktaş, rakibinie 4-2 mağlup olurken, karşılaşmanın son dakikalarında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.

Maçta 90. dakika oynanırken Shakhtar Donetsk kalecisi Dmytro Riznyk, aut atışı kullanmaya hazırlanırken, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine atışı kullanmayan Riznyk, orta sahaya kadar gelerek hakem Georgi Kabakov ile konuşmaya başladı. Bu sırada Beşiktaşlı futbolcular, tribünlere giderek sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyardı.

Futbolcuların uyarılarına rağmen taraftarların sahaya yabancı madde atmayı sürdürmesi üzerine Riznyk, kalesine gitmemekte ısrar etti. Bunun üzerine hakem Georgi Kabakov anons yaptırdı. Anons sonrası Riznyk'in hâlâ orta sahaya yakın bir bölgede olduğunu gören Mert Günok, sinirli bir şekilde Ukraynalı kalecinin yanına geldi.

Riznyk'e sert bir şekilde kalesine gitmesini söyleyen Mert Günok, hakemden sarı kart gördü. Dmytro Riznyk de oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gören bir diğer isim oldu.