Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Nuno Tavares'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki Portekizli sol bek için 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Lazio'nun bu teklifi reddettiği belirtildi. Lazio'nun 15 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edilen haberde, siyah beyazlılar ile pazarlıkların başladığı aktarıldı.