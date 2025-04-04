Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra 3 güvenlik görevlisini aşarak Osimhen'e ulaşan ve büyük bir heyecan yaşayarak hırkasını hediye alan taraftar Türkiye gündemine oturmuştu.

OSIMHEN FORMASINI SATMIŞTI

Daha önce Mourinho’nun da hırkasını alan o taraftar sıradaki hedefinin Rafa Silva olduğunu açıklamıştı. Osimhen'den aldığı hırkayı 50 bin TL'ye sattığını söyleyen ve Sözcü Instagram sayfasındaki videosu ile milyonlara ulaşan o taraftar yeni hedefi için Tüpraş Stadı'ndaydı.

Türkiye Kupası'nda Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maça giden genç taraftar mücadelenin ardından siyah beyazlıların soyunma odasına girmeye çalıştı.

Rafa Silva'dan forma alma hedefi olan ve stada giren o taraftara güvenlik görevlileri engel olup dışarı çıkardı.