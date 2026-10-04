Beşiktaş'ın sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Onana, şu an için serbest oyuncu olduğunu belirterek, Portekiz'de bireysel antrenmanlara devam ettiğini söyledi.

"HİÇBİR İHTİMALİ DIŞLAMIYORUM"

Transfer gündeminde yer alan Onana, geleceğiyle ilgili olarak, "Hiçbir ihtimali dışlamıyorum. Portekiz'de bireysel olarak antrenman yaptım ve kariyerimin başındaki aynı açlığa ve hırsa hala sahibim. Fiziksel olarak da her türlü mücadeleye hazırım." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU KARARI VERMEK İSTİYORUM"

Onana, düzenli forma şansı bulabileceği ve kendisine güven duyulduğu hissedeceği bir proje aradığını vurgulayarak, "Şu anda serbest oyuncuyum ve karşıma çıkacak her türlü mücadeleye hazırım." dedi.

Kariyerinin önemli bir döneminde olduğunu belirten Onana, kararını aceleye getirmek istemediğini ifade etti ve "Kariyerimin önemli bir dönemindeyim ve seçim yapmak için acele etmek istemiyorum. Çünkü doğru kararı vermek istiyorum." yorumunu yaptı.