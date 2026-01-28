BEŞİKTAŞ’TA büyük umutlarla girilen devre arası transfer dönemi hüsranla geçiyor. Bitime 10 gün kaldı ama Kartal’da gidenler var, gelen yok. Birçok futbolcuyla temasa geçen Spor Koordinatörü Serkan Reçber, performansıyla sınıfta kaldı. Başkan Serdal Adalı da bu durumdan oldukça rahatsız. Adalı, Sergen Yalçın’ın isteği üzerine göreve getirdiği Reçber’i kızağa çekip, transferde dümenin başına geçecek. Kısa süre kalmasına rağmen Adalı’nın 4 transfer birden yapması bekleniyor.

YALÇIN BEKLİYOR

REÇBER ile yolun sonu görünüyor. Başkan Adalı’nın önümüzdeki günlerde radikal kararlar alacağı ve 50 yaşındaki futbol adamının görevine son verebileceği öğrenildi. Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın da transferleri beklemeye geçti. Eyüpspor maçının ardından “Umarım transferler olur da eksik bölgelerdeki sıkıntıları gideririz” açıklamasıyla sitemde bulundu.

GÖZÜ YILDIZLARDA

TRANSFERDE topa giren Başkan Serdal Adalı, gözünü yıldızlara çevirdi. Adalı, Napoli’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku için nabız yokluyor. Sakatlığını atlatan tecrübeli golcü için tüm şartlar zorlanacak. Ayrıca, Roma’nın Yunan sol beki Konstantinos Tsimikas da Kartal’ın radarına girdi. Beşiktaş ayrıca, Sunderland’den 25 yaşındaki Wilson Isidor, Wolverhampton’dan 27 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde, West Ham’dan 30 yaşındaki ön libero Tomas Soucek ve 32 yaşındaki kaleci Alphonse Areola ile ilgileniyor.