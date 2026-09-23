Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş hem Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı hem de Süper Lig’de zirve yarışını sürdürüyor. Siyah‑beyazlılar toplam 13 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmaların 10’undan galibiyetle ayrılan Kartal, beraberlik yaşamazken yalnızca 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Avrupa Ligi play‑off turunda 3‑0’lık ilk maç zaferinin ardından rövanşta Zalgiris’e 1‑0 yenilen Beşiktaş, turu geçtiği için bu sonucu “Rehavet” olarak yorumladı.

ITALIANO TEDİRGİN

Süper Lig’deki iki yenilgi ise farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Alanyaspor’a 1‑0, Amed Sportif’e 3‑2 kaybedilen maçlarda yönetim ve camia, hakemlerin kritik kararlarının belirleyici olduğunu düşünüyor. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ise öğrencilerini bu polemiklerden uzak tutmaya çalışıyor. Tecrübeli hocanın önceliği, tartışmaların takımın motivasyonunu ve saha içindeki konsantrasyonunu olumsuz etkilememesi.