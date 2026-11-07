BEŞİKTAŞ, 11 Ekim’de Kocaeli’yi 2-1 yendiği gün 15 puanda ve 16 puanla lider Galatasaray’ın ardından ikinci sıradaydı. 15 Ekim’de de deplasmanda Hoffenheim galibiyeti geldikten sonra çöküş başladı. Vincenzo Italiano, hayal kırıklığı yaşatan sonuçlar ve endişe verici savunma zaaflarıyla dolu zor bir dönemden geçiyor.

Bu dönemde Vlahovic Avrupa Ligi’nde sadece Marsilya maçında 11’de başladı. Hoffenheim’a karşı hastaydı. Crystal Palace (16 dakika) ile Celtic (21 dakika) maçlarında da yedek kulübesinde kaldı; toplamda sadece 37 dakika süre aldı. Italiano bir taraftan savunmadaki zaafları çözemezken bir taraftan da Vlahovic’i golden uzaklaştırdı.