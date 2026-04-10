Beşiktaş, Beko ile mevcut forma göğüs sponsorluğunun 2029 yılına dek uzatıldığını duyurdu. Siyah-Beyazlıların kasasına anlaşma gereğince 468.4 milyon TL girecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret. A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.