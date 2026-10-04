Kaza, saat 18.00 sıralarında Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Yashar N. (33) yönetimindeki kiralık araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında aynı yönde ilerlemek için bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazaya Seher B. yönetimindeki 34 NMT 197 plakalı otomobil, İsmail T. idaresindeki 34 TDS 65 plakalı taksi, Nurettin T.’nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen araç ve Bedirhan E. yönetimindeki 41 ABH 133 plakalı otomobil de karıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedirhan E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ceren K.’nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı’nda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.