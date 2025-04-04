Emeklilerin geçim sıkıntısı tartışılmaya devam ederken Beşiktaş’ta duvara ilan asan Mustafa isimli vatandaşın yazdıkları yürekleri sızlattı.

'GÜNDE 4-5 SAAT ÇALIŞABİLİRİM, SAĞLIK SORUNUM YOK'

70 yaşındaki vatandaşın ilanında şu satırlar yer aldı:

“İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat ve çatı işlerinden anlarım. Bahçe bakımını yaparım. Sağlık sorunum yok. Günde 4-5 saat çalışabilirim.”

'HALA FAYDALI OLABİLECEĞİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR...'

Gazeteci İzzet Çapa da ilanla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Duvara iliştirilmiş küçük bir kâğıt… Ama içinde kocaman bir hayat barındırıyor… 70 yaşında biri, ‘İş arıyorum’ yazmış… O yaşta dinlenmesi, ömrünün emeğini huzur içinde yaşaması gerekirken hâlâ geçim derdinde… ‘Kaynak, tesisat, bahçe işleri yaparım’ diyor, ‘Sağlık problemim yok’ diye not düşüyor… Sanki yaşını değil, hâlâ faydalı olabildiğini ispatlamaya çalışıyor… Oysa 70 yaşında bir insan, umudunu bir ilana değil; torunlarına masallar anlatmaya, bahar güneşinde sakin sakin oturmaya emanet etmeliydi… Bu ilan, yalnızca birinin çaresizliğini değil, hepimizin vicdanına ayna tutuyor…”