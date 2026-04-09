Ara transferde büyük bir atak yapan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Ocak ayında düğmeye basarak büyük değişimin ilk adımlarını atan Siyah-Beyazlılarda asıl 'operasyonun' yaz transfer döneminde yaşanması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, daha dinamik bir kadro beklentisiyle gelecek sezon ekibinde yer almasını istemediği oyuncuları belirledi. Bu sebeple Devis Vasquez, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Jota Silva ile yolların ayrılması bekleniyor.

KİRADAN DÖNECEKLERE KAPI GÖZÜKTÜ

Kiralıktan dönecek olan Al Musrati, Hadziahmetovic, Ernest Muçi, Jean Onana, Joao Mario, Tayyip Talha, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Kerem Ay ve Arda Kılıç da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, bu oyuncuların tamamıyla yollarını ayırıp; daha dinamik ve daha dengeli bir takım kurmayı planlıyor.

100 MİLYON EUROLUK YENİ PLAN

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, transfer için gelecek sezon 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar, 2025-26 sezonunda da transfere yaklaşık 99.5 milyon euro harcamıştı.