Kartal, transferde hız kesmiyor. Jurasek ve Abraham’ı renklerine bağlayan siyah-beyazlıların şimdiki hedefi sağ ve sol kanat oynayabilen bir futbolcu transfer etmek.
Beşiktaş, menajerler aracılığıyla önerilen isimleri araştırıp, iki futbolcuyu liste başına dahil etti. Milan’da forma giyen Noah Okafor ile Aston Villa’dan Donyell Malen, Kartal’ın radarındaki isimler. Yönetim, Okafor’u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milan ise 10-15 milyon Euro bonsvervis bedeli talep etti.
SATIŞ LİSTESİNDE
Aston Villa da Hollandalı yıldız Donyell Malen’i satmak istiyor. Menajerlerin Beşiktaş’a önerdiği yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. İki futbolcudaki transfer görüşmeleri önümüzdeki hafta içinde sona erecek