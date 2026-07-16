Slovakya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano yeni sezonun kadro planlamasına devam ediyor.
Siyah beyazlılarda teknik heyet, 4 futbolcunun biletini kesti.
Kampta değerlendirmelerini yapan Vincenzo Italiano, 4 isimle yol ayrımına gidilmesi için yönetime rapor verdi. Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Can Keleş'in biletini kesen Italiano, Joao Mario, Al-Musrati ve Tayyip Talha Sanuç içinse henü kararını vermedi.
Söz konusu oyuncuların kendilerine kulüp bulması istenecek.