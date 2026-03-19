Olay, 16 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yemek yemek için balıkçıya giden Oğuz Özacar (42), eşi Kübra Kayhan Özacar (33) ve 1 yaşındaki kızları Ö.A.Ö., oturdukları sırada işletmenin demirlerle kaplı asma tavanı üzerlerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Özacar ile eşi Kübra Kayhan Özacar’ın vücutlarının çeşitli yerlerinde şişlikler oluştuğu öğrenildi. 1 yaşındaki çocuk Ö.A.Ö.’nün ise tedbir amaçlı bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiği belirtildi. Oğuz Özacar’ın işletme sahibinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

“HEM BENİM HEM EŞİMİN HEM DE BEBEĞİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜ”

Yaşadıklarını anlatan Kübra Kayhan Özacar, “Yemek sipariş ettik. Siparişten yaklaşık 20 dakika sonra lokmamı ağzıma götürürken başımıza etrafı demirlerle kaplı asma tavan çöktü. Hem benim hem eşimin hem de bebeğimizin üzerine düştü. Bebeğimiz puset içindeydi ancak puset de hasar gördü ve kafasına darbe aldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Hepimiz darbe aldık, çok mağduruz. Lokanta sahiplerinin bize yaklaşımı iyi değildi. Dışarı çıktıktan sonra kendilerine ulaştım. Bize yardım edilmedi. ‘Kusura bakmayın’ denilmesi yerine ‘Doğal afet, ne yapalım’ denildi. Çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.