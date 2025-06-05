Beşiktaş Kulübü, Kurban Bayramı'nı Tüpraş Stadı'nda üyeleri ve taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Tüpraş Stadı'ndaki fuaye alanında gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da katıldı.

Başkan Serdal Adalı, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli büyüklerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimizi bir arada görmek benim için büyük bir mutluluk. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Camiamıza, tüm bireylerine ve tüm Türkiye’ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayramlar diliyorum.”

Beşiktaş'ın geleneksel bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.