REAL Madrid efsanesi Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’daki sözleşme uzatma görüşmelerinde büyük bir kriz yaşadı. 38 yaşındaki forvet, kulübün sunduğu yeni teklifi hakaret ve saygısızlık olarak nitelendirerek rest çekti. 2023’te haftalık yaklaşık 1.61 milyon Sterlin (günlük 230 bin Sterlin) maaşla imza atan Benzema, Al-Fateh maçına çıkmayı reddetti ve takımdan ayrı antrenman yapıyor. Bu gelişme sonrası Benzema’nın ayrılık ihtimali güçlenirken, menajerleri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği bildirildi.

38 yaşındaki golcünün yazın serbest kalıp, bonservis bedeli olmadan gelme ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Ancak Al İttihad ile yaşadığı krizin derinleşmesi durumunda Benzema’nın Beşiktaş’a transferinde sürpriz bir hamle yaşanabilir.