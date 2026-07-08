Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'na veda etti. Siyah beyazlıların altyapısından yetişen ve 13 sezon siyah-beyazlı takımın formasını giyen deneyimli kaleci için yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gelişimini Beşiktaş JK Futbol Akademisi’nde tamamlayan, 2019-20 sezonundan bu yana A takım kadromuzda yer alan, bu süre zarfında kazandığımız bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası, iki Süper Kupa ve bir U-21 Ligi şampiyonluklarımızda katkısı bulunan Ersin Destanoğlu ile vedalaşıyoruz. Özverili performansı ve beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın sevgisini kazanan Ersin Destanoğlu’na kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

ERSİN DESTANOĞLU’NDAN DA MESAJ GELDİ

Beşiktaş'ın veda mesajının ardından Ersin Destanoğlu da siyah-beyazlı camiaya veda etti. Destanoğlu şunları söyledi: "Ufacık bir çocukken sırtıma geçirdim bu formayı. Fulya, Nevzat Demir, İnönü… Bu kulüpte adım atmadığım yer kalmadı. Beşiktaş’ımın her bir zerresini biliyorum. Kendimi tanımadan Beşiktaş’ı tanıdım. Beşiktaş’la büyüdüm. Hayalim, Beşiktaş kalesine geçmekti. Geçtim. Ben çalıştım, Beşiktaş da bana karşılığını verdi. Hakkınızı helal edin. Motorları maviliklere sürdüğümüz günlerde, Beşiktaşlı Ersin olarak mutlu olacağım."

ERSİN’İN PERFORMANSI

Ersin, 2019-2020 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda toplam 151 kez sırtına geçirdi. Bu süreçte filelerinde 182 gol gören Ersin Destanoğlu, 47 maçta ise rakiplere gol izni vermedi.