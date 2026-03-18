Sezon başında Beşiktaş, genç oyuncuları da dahil olmak üzere kadrodan 17 ismi kiralık olarak farklı kulüplere gönderdi. Ancak Siyah-Beyazlılar opsiyonlu olarak kiraladığı 3 isimden net bonservis geliri bekliyor. Kara Kartal'da yaz transfer döneminin açılmasıyla Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Amir Hadziahmetovic'in bonservislerinden 23.5 milyon euronun kasaya girmesi bekleniyor.

SEMİH VE MUÇİ İÇİN NET AÇIKLAMALAR

Cagliari'ye kiralanan genç Semih için kulübün sportif direktörü Guido Angelozz, geçen günlerde yaptığı bir açıklamayla "Sözleşmesinde küçük bir indirim isteyerek serbest kalma süresini öne çekmeye çalıştık. Faydası olmadı. Ancak sezon sonunda onu satın alma niyetindeyiz" diyerek transferi açıkça duyurmuştu. Beşiktaş'ın Semih için belirlediği satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.

Öte yandan Bordo-Mavililerde kariyer sezonunu geçiren Ernest Muçi için de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sezon sonu itibarıyla teknik kadro 'alalım' derse alırız" ifadelerini kullanmıştı. Arnavut futbolcunun opsiyonu da 8.5 milyon euro.

Kiralık oyuncular arasında ilk 11'in net isimlerinden olan bir diğer futbolcu ise Amir Hadziahmetovic. İngiltere Championship'te Hull City'ye kiralanan Hadziahmetovic, 35 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Bosnalı orta sahadan beklenen gelir de yaklaşık 3 milyon euro.