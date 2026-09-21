Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı iyi sonuçlarla sezona başlayan Beşiktaş, deplasmanlarda kazanmakta zorlanıyor.

Sezona lig ve Avrupa'da arka arkaya 6 maçı kazanarak giren siyah-beyazlı futbol takımı, ilk milli araya Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetiyle gitti.

Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 maç oynayan Beşiktaş, çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, mağlup olduğu maçların tamamına deplasmanda çıktı.

İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Diyarbakır ekibiyle oynadığı karşılaşmaya kadar 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleleri 1-0'lık skorlarla kaybetti. Ligde 6-2 kazandığı Çorum FK maçında 2 gole engel olamayan Beşiktaş, ligde dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise 3 kez topu ağlarında buldu. Siyah-beyazlı takım, bu sezon ise tüm kulvarlarda 9 golü engelleyemedi.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 3 kez yenilen Beşiktaş, söz konusu mağlubiyetleri "Dolmabahçe"den uzakta yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de Corendon Alanyaspor ile Amed Sportif Faaliyetlere mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon Danimarka ekibi Midtjylland, Çek takımı Hradec Kralove ve Fenerbahçe'yi de dış sahada geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tüm kulvarlarda 22 deplasman maçına çıkarken 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.

İSTANBUL'DA 7'DE 7

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.