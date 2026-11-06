Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlıların son 5 resmi maçındaki galibiyet sayısı 1'de kaldı.
Karşılaşmadaki beş golün tamamı ikinci yarıda atıldı. Celtic, sahasındaki mücadeleyi 3-2 kazandı.
TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA
Beşiktaş, son 5 resmi maçında yalnızca Başakşehir'i mağlup etti. Ligde Trabzonspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Avrupa Ligi'nde ise Crystal Palace ile berabere kalan Beşiktaş, ardından Celtic'e yenildi. Böylece siyah-beyazlılar bu 5 maçlık dönemi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle geçirdi.