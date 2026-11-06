Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan siyah-beyazlıların son 5 resmi maçındaki galibiyet sayısı 1'de kaldı. Karşılaşmadaki beş golün tamamı ikinci yarıda atıldı. Celtic, sahasındaki mücadeleyi 3-2 kazandı. TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA Beşiktaş, son 5 resmi maçında yalnızca Başakşehir'i mağlup etti. Ligde Trabzonspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde ise Crystal Palace ile berabere kalan Beşiktaş, ardından Celtic'e yenildi. Böylece siyah-beyazlılar bu 5 maçlık dönemi 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle geçirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.