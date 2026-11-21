Olay, dün saat 04.45 sıralarında Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerden ikisi silahla havaya ateş açtı. Şüpheliler ayrıca iş yerinin giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdi. Ardından kendilerini bekleyen 34 RIK 862 plakalı otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 5 mermi kovanı ve 2 fişek bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti.

KAÇARKEN TAKSİYE ÇARPTILAR

Polis ekiplerinin takibindeki şüpheliler, Arnavutköy Mahallesi'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan Mustafa Ü. (24), Burak D. (25) ve Najm O. (18) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde Mustafa Ü’nün 4, Burak D’nin 15, Najm O’nun ise 6 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, Mustafa Ü. ve Burak D’nin eğlence mekanının önünde ateş açarak kapıya zarar verdiğini, Najm O’nun ise iki şüpheliyi otomobille olay yerine getirdiğini tespit etti.

SALDIRI NEDENİNİ DARBEDİLDİKLERİ İDDİASIYLA AÇIKLADILAR

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, olaydan önce gittikleri başka bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldıklarını ve darbedildiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

İfadelerinde, darbedildikleri iddiasıyla daha önce gittikleri eğlence mekanının önüne gelerek silahla ateş açtıklarını ve iş yerinin giriş kapısına zarar verdiklerini söyledikleri belirtildi.

Şüphelilerin daha sonra Gaziosmanpaşa’ya gittikleri, yeniden bölgeye döndüklerinde ise kendilerini darbettiklerini iddia ettikleri diğer eğlence mekanına gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, eğlence mekanına yönelik saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin iş yerinin giriş kapısına tekme attığı, ardından güvenlik kamerasına bakarak bağırdığı görüldü.

Kayıtlarda şüphelilerin daha sonra tabancalarını çıkararak güvenlik kamerasına ve havaya ateş açtıkları, ardından kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtıkları anlar da yer aldı.