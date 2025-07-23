Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’tan öncelik sağ bek hamlesine çevrildi. Siyah beyazlılar son anda iptal olan Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için Milan'dan Emerson Royal'i gündemine almıştı. Matteo Moretto'nun haberine göre, Beşiktaş ile Milan arasında 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yeni temaslar oldu ve görüşmeler hız kazandı.

Beşiktaş'ın Emerson'u bir yıl kiralamak ve istediği ve Milan'a sunulan opsiyonun 10 milyon euro olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın transferi noktalamaya yakın olduğu kaydedildi.

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu.