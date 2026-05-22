Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşmak üzere. Önder Özen'in Futbol Direktörü görevine getirilmesinin ardından çalışmalara hız veren Siyah-Beyazlılar, Ange Postecoglou'yu listeye aldı. Şu an önemli hedef haline gelen Avustrayalı teknik adam, son olarak Nottingham Forest'ı çalıştırmıştı.

İLK GÖRÜŞME ADALI'DAN

Tottenham'ın başındayken Avrupa Ligi kazanan Postecoglou, Özen'in göreve getirmek istediği bir isim. Kökleri Manisa'ya dayanan deneyimli hoca ile ilk görüşmeyi Başkan Serdal Adalı gerçekleştirecek.

FİLİPE LUİS SÜRPRİZİ

Önder Özen'in radarındaki diğer teknik adam Filipe Luis. Brezilya’da Flamengo ile lig şampiyonluğu ve Libertadores Kupası gibi önemli başarılara imza atan Luis şu an boşta. Özen, Luis ile Postecoglou'yla yapılacak görüşmenin ardından temasları hızlandıracak.