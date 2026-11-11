Beşiktaş Kuruçeşme'de gece saatlerinde bir eğlence merkezinin önüne motosikletle gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu kapı önünde bekleyen genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç yaşamını yitirirken, kaçan 2 saldırgan polisin havadan dron destekli takibiyle ormanlık alandaki çalıların arasında saklanırken yakalandı.

Olay, saat 03.50 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden motosikletle geçen 2 kişiden biri, hedef gözetmeksizin mekana doğru peş peşe ateş açtı. Saldırı esnasında işletmenin giriş kapısında bekleyen 24 yaşındaki Umut Andık, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Andık, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri mekanın merdiven basamaklarına da 2 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ ARNAVUTKÖY'DE BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırının ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahlarını takibe aldı. Şüphelilerin kaçarken kullandığı 34 NHN 414 plakalı motosiklet, Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu. Yapılan plaka ve şasi sorgulamasında motosikletin 1 Kasım tarihinde Esenler ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

DRON DESTEKLİ OPERASYONLA ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

Motosikleti bıraktıktan sonra bölgedeki koruluğa kaçtıkları tespit edilen şüpheliler için dron destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karadan ve havadan yapılan titiz tarama sonucu, saldırıdan yaklaşık 3,5 saat sonra motosikleti süren Yenay Z. (18) ile tetiği çektiği belirlenen Musa O. (17) koru içindeki çalıların altına gizlenmiş halde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan her iki zanlının da emniyette 3’er ayrı suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat sürüyor.