Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık avantajı yakalamasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutamayarak sahadan 1 puanla ayrılmış ve şampiyonluk yarışında beklenmedik bir yara almıştı. Orta sahada oyunun temposunu ayarlayan, pres kıran ve takımı atağa kaldıran bir liderin eksikliği Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda belirgin şekilde su yüzüne çıkarken, gözler bir kez daha revirdeki kaptana çevrildi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminin merkezinde yer alan Orkun Kökçü’nün yokluğunda hücum ile savunma arasındaki bağlantı koparken, siyah-beyazlılar özellikle maçın son bölümlerinde oyunu soğutmakta büyük zorluk yaşadı.

4 MAÇLIK YOKLUKTA AĞIR BİLANÇO

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan 25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş’ın oynadığı son 4 resmi karşılaşmada (Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace) forma giyemedi.

Kaptanından mahrum kalan Kara Kartal, bu süreçte çıktığı 4 mücadelenin yalnızca birinde, Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılabildi. Diğer üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ciddi bir puan erozyonuna uğrayan siyah-beyazlılarda, Orkun'un yokluğunun takımı yalnızca taktiksel kurgu açısından değil, saha içi direnci ve moral motivasyon olarak da geriye ittiği görüldü.

BUGÜNKÜ İDMANDA DENENECEK

Beşiktaş’ı perşembe akşamı İskoçya'da bekleyen zorlu Celtic deplasmanı öncesinde teknik heyet ve sağlık kurulu adeta seferberlik ilan etti. Takımın deplasmandaki atmosferden yara almadan dönmesi için tecrübeli maestrosuna kavuşmak isteyen Vincenzo Italiano, kaptanı bugün gerçekleştirilecek taktik antrenmanda sahaya sürerek son durumunu gözlemleyecek.

Sağlık ekibinin raporu ve antrenmanda yapılacak son kontrollerin ardından 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İskoçya kafilesine dahil edilip edilmeyeceği ve Glasgow deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkamayacağı kesinlik kazanacak.