Boş araziden kopan taş ve toprak yığını, hızla aşağıya sürüklenerek dört katlı bir binanın duvarına çarptı. Olayda zemin, giriş ve birinci kattaki dairelerde ciddi hasar oluştu.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, olası yeni kaymalara karşı sokağa güvenlik şeridi çekerken, uzman ekipler binada detaylı inceleme başlattı.

Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, incelemelerde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanma olmaması. Hasar gören daireler için gereken önlemleri alacağız ve mağduriyetleri gidereceğiz."

Yetkililer, bölgede yeni bir toprak kayması yaşanma riskine karşı tedbirlerin artırıldığını belirtti. Mahalle sakinleri ise yaşanan olayın ardından endişeli bekleyişini sürdürüyor.