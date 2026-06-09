Futbol yapılanmasının başına Önder Özen geldikten sonra birçok talibi olan İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş, transferde de büyük oynamayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılarda akılcı planlamanın hakim olduğu yeni dönemde hamleler de aciliyetlerine göre sınıflandırılıyor.

Yıllardır adeta kronik sorun haline gelen 'sol kanat krizi' de Beşiktaş'ın çözmek istediği problemlerin başında geliyor. Bu noktada futbol direktörü Önder Özen'in planladıklarını belirttiği 6 transferden en çok bütçe ayrılacak kısmın da sol kanat olması bekleniyor.

İNGİLİZLER TROSSARD'I YAZDI

İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arsenal'in Fransız sol kanadı Leandro Trossard'ı transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Yıldız futbolcuyla Siyah-Beyazlıların yanı sıra Atletico Madrid'in; Suudi Arabistan ve İtalya Serie A'dan bazı kulüplerin de yakından ilgilendiği belirtildi. Arsenal ise oyuncuyla ilgili kararını vermek için acele etmiyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN 11'İNDEYDi

Bu sezon İngiliz kulübünde önemli işler başaran Trossard, PSG'nin Arsenal'i 1-1 biten maçın penaltılarında mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalinin de ilk 11'inde yer aldı. Transfermarkt'a göre 18 milyon euro piyasa değerine sahip olan Trossard; bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı.