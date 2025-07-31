Beşiktaş kadro güçlendirme çalışmalarına devam ederken kanat takviyesi için düğmeye bastı.
Geçen sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Vaclav Cerny'yi renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlılar, temaslarını sıklaştırdı.
27 yaşındaki Çek kanatın transferi için Wolfsburg'un kapısını çalan Beşiktaş, ilk teklifini sundu. Siyah beyazlılar Cerny için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı. Alman basını görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktarırken Çek yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Cerny ile prensip anlaşmasına varılırken. Wolfsburg ile pazarlıklar devam ediyor.