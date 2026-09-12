Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir özel halk otobüsü ile iş makinesi kafa kafaya çarpıştı. Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HO 2425 plakalı İETT'ye bağlı otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.

Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.