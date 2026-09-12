İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmaya başlandı.
Kaza nedeniyle bölgede ekiplerin çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmaya başlandı.
Kaza nedeniyle bölgede ekiplerin çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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