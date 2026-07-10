Pappelstadion'da oynanan mücadeleye Beşiktaş; Emir Yaşar, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Cumali Gürsel, Mustafa Azem Yortaç, Ali Pağda, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Asım Efe Işık ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle başladı.
Otuz beşer dakika üzerinden oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü İlhan Fakılı kaydetti.
SALİH ÖZCAN, BEŞİKTAŞ KAMPINA KATILDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. Dün İstanbul'da 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Salih Özcan, bugün Viyana'ya giderek hazırlık maçlarının oynandığı Mattersburg'a ulaştı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Öte yandan hazırlık çalışmaları sırasında hafif sakatlık yaşayan Emirhan Topçu, riske edilmemesi amacıyla hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi.