Serdal Adalı, Olağan Genel Kurul’da kulübe 250 milyon Euro kazandıracak projeler için ‘Yetki’ aldıktan sonra rotayı transfere çevirdi. Beşiktaş Başkanı, taraftarların yıldız hasretine son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bu hedef doğrultusunda Fransa’da Lyon forması giyen yıldız isim Corentin Tolisso’ya yöneldi.

ÇOK YÖNLÜ

Geçen sezon 10 gol ve 9 asistlik performansıyla göz dolduran 31 yaşındaki orta saha, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in oyun sisteminde söz sahibi olacak kaliteye sahip bulunuyor. Fransız yıldız; 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor. Bu arada Tolisso’ya Trabzonspor’un da talip olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki Togo asıllı Fransız yıldız, 2017 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Bayern Münih’ten 15 milyon Euro bedelle 2022-2023 sezonunda Lyon’a geri döndü.