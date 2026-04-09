Beşiktaş, bugün Antalyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de şampiyonluk yarışına Fenerbahçe yenilgisiyle havlu atan siyah-beyazlı taraftarlar için Antalya maçının bir önemi yok. Hedefte Futbol Federasyonu ve MHK var.

Başkan Serdal Adalı’nın Kadıköy’deki derbinin ardından yaptığı açıklamalarla başlattığı isyanın ardından taraftarlar, Tüpraş Stadı’na “Kukla VAR” pankartı astı. Agbadou’nun TV açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesinin ardından sabrı taşan taraftar grupları yeni pankartlar hazırladı. Antalyaspor maçında tüm tribünlerin protestolarını sert bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.