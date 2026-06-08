Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılanma devam ediyor. Teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Italiano, yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı bu doğrultuda top başı tarihi olarak 27 Haziran’ı belirlemişti.

48 yaşındaki deneyimli teknik adam, ilk olarak takımdan gönderilecek oyuncuların listesini belirlemeye başladı.

3 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Fanatik'in haberine göre, Italiano 3 ismin üstünü çizdi. Bu doğrultuda Italiano'nun kiralık olarak gönderilen ve takıma dönecek olan Jean Onana, Al Musrati ve Joao Mario'yu kamp kadrosuna dahil etmeyeceği belirlildi. Alınan kararın futbolculara ve menajerlerine iletildiği de belirtilirken, kulübün bu isimlerle ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı kaydedildi.