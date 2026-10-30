Süper Lig’in form grafiği en ilginç eşleşmelerinden biri pazar günü Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın iç ve dış saha karneleri adeta geceyle gündüz kadar belirgin bir tezat oluşturuyor.

Ev sahibi Kasımpaşa, kendi sahasında çıktığı 4 müsabakada yalnızca 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayabilirken; deplasmanlarda 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle hanesine 10 puan yazdırdı. Buna karşılık Beşiktaş ise taraftarı önünde çıktığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak 15 puan topladı. Ancak siyah-beyazlıların deplasman bilançosu tam tersi bir görüntü çizdi; dış sahadaki 4 randevudan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Kara Kartal, 3 mağlubiyetle yalnızca 3 puan toplayabildi.

"BOŞ ALAN BIRAKMAYIN"

Dış sahadaki bu olumsuz grafiğin şampiyonluk yarışına darbe vurmasını istemeyen teknik direktör Vincenzo Italiano, Kasımpaşa karşısında riski minimize eden, kompakt bir oyun planını sahaya sürecek.

Hafta boyunca gerçekleştirilen taktik idmanlarda savunma kurgusunu baştan aşağı gözden geçiren İtalyan teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda takım savunmasının önemini vurguladı. Rakibin hücum hattındaki hareketliliğine karşı arkada koridor bırakılmaması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı; blokların birbirine yakın durmasını, sahanın her noktasında kademeli ve yardımlaşarak oynanmasını şart koştu. Italiano, galibiyetin anahtarının hücumdan önce tavizsiz bir savunma disiplininden geçtiğini futbolcularına iletti.