UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Bir yandan da kadro planlamasını yürüten siyah-beyazlı yönetimi çıldırtan bir talep geldi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Jean Onana, adeta takımda kriz çıkardı.

İZİN SÜRESİNİN UZATILMASINI TALEP ETTİ

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Kamerunlu orta saha oyuncusu, İstanbul'a dönmek istemediğini kulüp yönetimine iletti. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun mevcut izin süresinin uzatılmasını talep ettiği öne sürüldü.

YÖNETİM HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Siyah-beyazlı yönetimin, Onana'nın talebini değerlendirmeye aldığı belirtilirken, oyuncunun geleceğine ilişkin kararın yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

2023’TE TRANSFER OLDU

Geçen sezonunu İtalya Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak geçiren Jean Onana, lig ve kupa olmak üzere toplam 4 resmi karşılaşmada görev yaptı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

2023 yılında 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Onana, oynadığı futbolla büyük bir eleştiri aldı ve her sezon başında başka takımlara kiralandı.