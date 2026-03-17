Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, dümene geçti; Kartal gücüne güç kattı. Sezonun ilk devresinde skora katkı yapamayan ve oynadığı futbolla eleştirilerin odağında olan Orkun, sezonun ikinci devresinde kalitesini göstermeye başladı. Kayseri ve Konya deplasmanlarında skora katkı yaparak galibiyetleri getiren milli futbolcu,

Göztepe karşısında da 2 asistle parladı. Gençlerbirliği deplasmanında attığı frikik golüyle “İşte Orkun bu” dedirten yıldız futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en önemli oyuncusu konumuna geldi. Yalçın, oyun taktiklerini Orkun üzerinden yapıyor. Beşiktaş’ın hocasının saha içindeki lideri Orkun, 31 maçın 29’unda forma giyerek takımın en çok süre alan oyuncusu olmayı başardı.