Olay, saat 15.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Göknar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar, hemen bitişiğindeki 5 katlı apartmana isabet etti.
Kopan parçalar nedeniyle apartmanın duvarında hasar meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
APARTMAN TEDBİR İÇİN BOŞALTILDI
Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hasar gören 5 katlı apartmanın güvenlik amacıyla tahliye edilmesine karar verildi.
Apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla binadan çıkarılırken, ekiplerin bölgede incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından yıkımı gerçekleştirilen binadaki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Hasar gören apartmanla ilgili yapılacak teknik incelemelerin ardından atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.