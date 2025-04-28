İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi'nde, yaklaşık 1 aydır kayıp olan emlakçı çalışanı Muhammet Yahya Karakurt (27), kiralama işlemi için gittiği dairede ölü bulundu.

Karakurt yaklaşık 1 ay önce Melek I.'dan kiralamak üzere anahtarını aldığı daireye gitti. Bu tarihten itibaren ailesi, Karakurt'tan haber alamadı. Yaklaşık bir ay sonra Melek I., daireyi yeni kiracı adayına göstermek için geldiğinde, kapıyı yedek anahtarla açamayınca durumdan şüphelenerek itfaiyeye haber verdi.

ASILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis nezaretinde daireye girdi. Evin içinde yapılan incelemede Karakurt'un asılmış halde bulunduğu ve cesedinin çürümeye başladığı tespit edildi.

ÇEVRESİNE BORCU OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmaları sonrası Karakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, Karakurt'un ailesiyle yapılan görüşmede yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alamadıklarını ancak kayıp başvurusunda bulunmadıklarını öğrendi. Ayrıca Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.