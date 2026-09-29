Beşiktaş'ta etkili olan yağmurun ardından bir lisenin istinat duvarı sitenin bahçesine doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarın çöken bölümüne güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İstanbul’da dünden beri etkili olan yağmur nedeniyle Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Beşiktaş'taki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü.

Çökme nedeniyle duvardan kopan beton ve moloz parçaları sitenin arka bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından site bahçesinin ilgili bölümüne güvenlik şeridi çekildi; çöken bölüm kapatıldı.