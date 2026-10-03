Beşiktaş'ta iddiaya göre hatalı sollama yapan sürücü, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenli kamerasına yansıdı. Kaza, Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde 30 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’den Kuruçeşme istikametine giden Baran E.’nin kullandığı 34 HOJ 927 plakalı otomobil hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada karşı şeritten gelen otomobilde bulunan Tayfun Bas ile Namık Kemal Usta yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sollamaya çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görülüyor.

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