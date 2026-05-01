Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Salı günü Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali nedeniyle rotasyon ağırlıklı kadroyla maça çıkan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.

İlk 11'de yer alan ve ısınma sırasında ağrı hisseden Milot Rashica, kadrodan çıkarıldı. Kosovalı hücumcunun yerine Junior Olaitan ilk 11'e dahil oldu.

KADRO TERCİHİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesi rotasyon ağırlıklı kadro tercihine ilişkin yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Az süre alan oyuncular oynuyor ama şu da var... Ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Ligin son dönemleri sakatlık risklerini çok fazla taşıyor. Son oynanan maçta da takım biraz yorgundu, bu da doğal.

O yüzden bugün rotasyonun yapılabileceği en doğru maç diye görüyorum. Çünkü sonrasında hem kupa yarı finali oynayacağız, o bizim için belki de sezonun en önemli maçı olacak. Ondan sonra da bir derbi oynayacağız. Bugün Beşiktaş formasını giyiyorsan, antrenman yapıyorsan maçta da oynarsın demektir."