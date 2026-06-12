Teknik direktör Vincenzo İtaliano ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Merkez orta sahaya nokta atışı takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, rotasını Serie A'ya çevirdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Vincenzo Italiano eski öğrencisi Arthur Melo'yu kadrosunda görmek istediğini Başkan Serdal Adalı'ya iletti. Haberin detayında Gremio'daki kiralık dönemini tamamlayıp Juventus'a geri dönen 29 yaşındaki orta saha için İtalyan teknik adamın bizzat devreye girdiği aktarıldı. İki isim daha önce Fiorentina çatısı altında birlikte çalışmış ve 48 yaşındaki çalıştırıcı, Arthur Melo'nun oyun kurucu özelliklerinden ve topa hakimiyet becerisinden en üst düzeyde randıman almayı başarmıştı. Torino temsilcisi 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Gremio altyapısından yetişen Brezilyalı yıldıza bugüne kadar toplam 118.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.