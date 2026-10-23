UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, Tüpraş Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin 36. dakikasında kendi yarı alanının ortasından topla ileri çıkmak isteyen Fabio Miretti, Kamada'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağ omzundan sakatlık yaşayan Miretti, yerini Salih Özcan'a bıraktı.
Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş’ta Fabio Miretti, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile oynadığı maçta sakatlanarak 46. dakikada oyundan çıkan Orkun Kökçü de henüz sahalara dönemedi.