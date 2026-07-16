Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Siyah-Beyazlı taraftarların stadyumu doldurduğu törende 'yeni bir transferin fitili' olarak yorumlanan gelişmeler yaşandı.

VİDEODAKİ DETAY ÇOK KONUŞULDU

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından, imza töreniyle aynı anlarda Trossard için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandı. Videoda yer alan Beşiktaşlı şarkıcı Murat Boz'un bulunduğu sahnede görüntülenen detay ise sosyal medyada çok konuşuldu... Kameralar, Boz'un kadrajdan çıktığı sırada Afrika kıtasına yakınlaşarak çekimini sürdürdü. Afrika kıtasının uzun süre ekranda belirmesi, taraftarlarca Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ın transferine bir işaret olarak yorumlandı.

TEZAHÜRATLARA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Videonun yayına alınmasıyla yaklaşık olarak eş zamanlı olarak gerçekleştirilen imza töreninde de taraftarı heyecanlandıran bir başka gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarların 'Mohamed Salah' tezahüratlarına gülerek karşılık verdi.

Sosyal medyada; videodaki detay ve Adalı'nın tezahüratlara tepkisini bir çerçevede yorumlayan taraftarlar, gelişmeleri Mohamed Salah'ın transfer edileceği yönünde yorumladı.