Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı’nda karşılaştı.

Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda sakatlık yaşayan Murillo, kafa travması sebebiyle oyuna devam edemedi. Oyuncuda kırık ve çatlak şüphesi olduğu aktarıldı. İkinci yarıda Amir Murillo yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Murillo kafa travması nedeniyle hastaneye götürüldü. 30 yaşındaki oyuncunun kontrolleri yapılacak.

MURILLO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Murillo sosyal medyadan yaptığı açıklamada kırık olmadığını belirtti. Murillo açıklamasında, "Yanlış bilgi yaymayı bırakın. Bir kırık yok. Sadece darbe aldım. Tanrı'ya şükürler olsun ki, her şey yolunda." dedi.