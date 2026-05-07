Konferans Ligi ve Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'na da veda eden Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi için önemli bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre Siyah-Beyazlı yönetim, sportif direktörlük koltuğu için Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından iki tarafın gelecek sezon için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Slaven Bilic'in teknik direktörlüğü döneminde Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan Önder Özen, Siyah-Beyazlılarda önemli bir rol üstlenmişti. Özen, transfer planlaması ve futbol yapılanması süreçlerinde aktif görev almıştı.

Habere göre Siyah-Beyazlı yönetimin, Önder Özen ile ilgili resmi açıklamayı gelecek günlerde yapması bekleniyor.